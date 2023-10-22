Ежедневно Украина приближается к зиме, и вместе с этим появляются новые детали возможного энергетического отключения. Мобильные операторы заявляют, что у большинства потребителей будет связь благодаря установке новых аккумуляторов и приобретению генераторов.

Между тем, комиссия проверила всех операторов мобильной связи, чтобы выяснить, готовы ли они к длительным блекаутам - не готовы оказались самые попуярные операторы мобильной связи.

С начала января 2023 г. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммуникаций (НКЕК), провела уже 8 проверок у мобильных операторов относительно их соблюдения требований комиссии, базирующихся на решении Совета национальной безопасности и обороны Украины. Главными требованиями является обеспечение автономности и непрерывности предоставления услуг абонентам в течение 3 суток.

Отмечено, что в ходе этих проверок выявлены нарушения в деятельности всех операторов мобильной связи. На поправку дали месяц.

Стало известно, как мобильные операторы готовятся к возможным блэкаутам и будет ли связь. Например, в компании lifecell была оборудована опорная сеть новыми аккумуляторами, а важные технологические пункты – генераторами. За последние шесть месяцев было подключено примерно 1200 базовых станций к собственным и партнерским генераторам. Также в компании тестируется проект энергоснабжения базовых станций с помощью солнечных батарей.

Vodafone обеспечил основные и резервные системы питания и горючего всех важных технических узлов. Количество базовых станций, работающих на дизельных генераторах, было увеличено почти в четыре раза. Приблизительно 150 миллионов гривен было инвестировано в энергонезависимость.

"Киевстар" вложил около 1 миллиарда гривен в энергонезависимость. Большая часть этих средств была израсходована на источники питания для базовых станций мобильной связи. На базовых станциях было установлено 80 тысяч новых аккумуляторов, обеспечивающих до 6 часов работы при отсутствии электроснабжения. Планируется увеличить это количество до 110 тысяч к концу этого года. Кроме того, количество стационарных и мобильных дизельных генераторов было увеличено в три раза.

Источник: РБК-Украина.

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