Цього разу на своїй сторінці в Instagram Сергій Лазановський розмістив несподіване відео.

28-річний переможець 11 сезону проєкту "Голос країни" з команди Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський вирішив пожартувати про свій вік і здобутки.

"Думав, що у 30-ть буду жити і ні в чому собі не відмовляти, але живу тільки в аптеці і не відмовляю собі в кредитах", — жартує переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

"Шо то, як не життя?🤣", — написав Лазановський під відео.

Шанувальниці в коментарях підтримали зірку "Голос країни":

"Не з'їдайся 😉ПРОХОДИЛИ🥴😏🤣прикинь, виявляється, і після 45🍓 життя Є!!🔥";

"😂Ну, з аптекою зрозуміло: всі там зараз. А що кредити зараз дають?🤔😄".

Але насправді в житті переможця "Голос країни" все добре, він активно виступає та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Напередодні Сергій Лазановський похвалився, що під час концерту та благодійної вечері в іспанській Марбельї він разом зі співачками Іриною Федишин та Анною Добриднєвою зібрали понад 1,9 млн для українських захисників.

"Від підрахованої суми плакали всі... Бо не вірили, що зможем утнути такий результат🔥 Підтримка українців закордоном пробирає до мурах💪🏻 Дякуємо всім, хто долучився до даного збору🙏🏻", — наголосив співак і додав, що таких концертів буде ще багато.

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Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

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