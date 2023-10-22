Українська співачка Оля Полякова, яка раніше розповіла про свій особистий досвід та переживання на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, вирішила висловитися про своє гучне інтерв'ю. За словами Полякової, вона вдячна багатьом людям, які зрозуміли її відвертість і не засуджували.

«Дякую всім, хто підтримує мене і мою роботу, хто вміє знайти правильні слова, щоб донести потрібні речі, хто вміє чути інших, хто цінує єдність і відчуває час, хто розуміє важливість зберегти здоровий глузд і довіру один до одного, хто надає сили і кого ми працюємо. Дякую вам!" – ділиться Полякова.

У мережі вирішили відповісти на інтерв'ю Полякової та її нове звернення:

«Оля така жіночна, відкрита, хочеться дивитися; Ви Ольга добре розмовляєте українською мовою, а ті, хто пише негатив на цю тему, нехай ідуть та навчають мову; Оля неодноразово довела свою позицію в країні. Який може бути хейт, коли людина допомагає? Не розумію...;

У будь-якому разі хейт буде; Зараз розхитувати країну зсередини можуть лише зрадники; Оля, а це правда, що ви за весілля бережете 25.000 доларів?; Оля, а чому ви вирішили, що допомагаєте лише ви? Хтось допомагає дітям, хтось купує дрони, хтось медицину, хтось руками плете сітку. Це не означає, що ваш вчинок не обурює».

Нагадаємо, нещодавно в мережі стало широко відомим відео, що демонструє розкішне весілля колишнього прокурора та його дружини. Ведучим весілля був відомий шоумен Григорій Решетник, а розважальну програму для гостей надали відомі українські артисти, серед яких була Ольга Полякова.

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