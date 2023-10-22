Популярная украинская певица Оля Полякова ответила на массовый хейт, но снова столкнулась с осуждением.

Украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала о своем личном опыте и переживаниях в начале полномасштабного вторжения россии на Украину, решила высказаться о своем нашумевшем интервью. По словам Поляковой, она благодарна многим людям, которые поняли ее откровенность и не стали осуждать.

«Благодарю всех, кто поддерживает меня и мою работу, кто умеет найти правильные слова, чтобы донести нужные вещи, кто умеет слышать других, кто ценит единство и чувствует время, кто понимает важность сохранить здравый смысл и доверие друг к другу, кто придает силы и кого мы работаем. Благодарю вас!» - делится Полякова.

В сети решили ответить на интервью Поляковой и ее новое обращение:

«Оля такая женственная, открытая, хочется смотреть; Вы Ольга хорошо разговариваете на украинском языке, а те, кто пишет негатив на эту тему, пусть идут и учат язык; Оля не раз доказала свою позицию в стране. Какой может быть хейт, когда человек помогает? Не понимаю...;

В любом случае хейт будет; Сейчас расшатывать страну изнутри могут только предатели; Оля, а это правда, что вы за свадьбу бережете 25.000 долларов?; Оля, а почему вы решили, что помогаете только вы? Кто-то помогает детям, кто-то покупает дроны, кто-то медицину, кто-то руками плетет сетку…. Это не значит, что ваш поступок не возмущает».

Напомним, недавно в сети стало широко известным видео, демонстрирующее роскошную свадьбу бывшего прокурора и его жены. Ведущим свадьбы был известный шоумен Григорий Решетник, а развлекательную программу для гостей предоставили известные украинские артисты, среди которых была и Ольга Полякова.

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