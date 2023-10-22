Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний тут, схоже натякає на те, що у нас будуть деякі проблеми.

Щоправда, незалежно від того, що написано на картах, ми можемо вибирати, як реагувати на проблеми, з якими ми стикаємося протягом дня.

Ми можемо перетворити позитивне на негативне, і ті, хто отримує благословення, можуть відмахнутися від них, думаючи, що одного разу в майбутньому вони знайдуть щось найкраще.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 22 жовтня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Туз Кубків, перевернута.

Посуньте трохи назад. Ви коли-небудь чули, що ви робите надто багато? Як природжений лідер ви хочете завоювати світ і допомогти всім, кому можете, але в житті є межі.

На добу всього 24 години. У тижні лише 7 днів. Вам потрібно присвятити частину відведеного часу. Чудово, що ви такий, що дає, але на сьогодні ця карта Таро каже, що вам потрібно взяти і собі.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч.

Початок дня - це час, коли ваш розум найбільш вразливий. Ваш мозок може почати викидати всі причини, через які вам краще залишатися в ліжку або чому важко працювати.

Хороша новина полягає в тому, що ви маєте самоконтроль і можете наповнити свої думки позитивними повідомленнями, слухаючи подкасти та аудіокниги. Щось надихаюче на початку дня допоможе зберегти все на правильному шляху.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернута.

Ви - незалежна людина, яка не проти робити щось самостійно.

Ви завжди були людиною, яка не потребувала інших, а коли потребувала, ви все одно спочатку намагалися у всьому розібратися, перш ніж просити про допомогу.

Сьогоднішня карта Таро закликає вас дозволити людям бути поряд з вами.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Іноді вам потрібно піти ще кудись, щоб отримати те, що вам потрібно в житті. Світ великий, але тепер з розвитком технологій він може здаватися таким маленьким.

Програма, яка раніше пропонувалась в іншому місті, тепер може бути доступна онлайн. Відстань не обмежує ваші можливості. Те, на що ви сподіваєтеся, може опинитися в межах вашої досяжності.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Любов тут, Лео. Відносини, на які ви не очікували, починають розвиватися. Друг може виявляти ознаки інтересу, і всюди летять іскри.

Ваші стосунки зміцнилися завдяки простій взаємодії, і тепер ви можете бачити майбутнє, можливо, як пара.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Все стає політичнішим, тому, коли ви читаєте щось в Інтернеті, обов'язково перевірте джерело.

Деяка інформація може спробувати переконати вас думати певним чином, але якщо ви обережні, ви можете відчути упередженість і не надавати значення чомусь безглуздому.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ти сам собі хазяїн. Навіть незважаючи на те, що інші люди можуть мати більший контроль на роботі або мати більший вплив, зрештою, саме ви вирішуєте, що ви робитимете, а що ні. Коли ви твердо переконані у якомусь питанні, твердо стійте на своїй позиції.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Пентаклей.

У бізнесі треба бути безжальним. Емоції можуть заважати вам приймати рішення, тому важливо зробити крок назад і логічно подумати.

Що відповідає інтересам вашого бізнесу? Чого ви сподіваєтеся досягти у майбутньому? Не дозволяйте своїм почуттям зараз відволікати вас від того, чого, як ви знаєте, ви хочете.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Коли ви садите насіння, йому потрібен час, щоб воно проросло. У вас може бути безліч ідей, над якими ви працюєте, але тільки ті, які ви вирощуєте, втілюються у щось чарівне та реальне.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Кубків, перевернута.

Заглянь у своє серце, Козеріг. Коли ви розумієте себе, ви здатні співпереживати оточуючим більш глибокому рівні.

Добре розвивати свої таланти та навички. Прагнучи до вдосконалення, ви стаєте більш уважними до навколишнього світу та труднощів, з якими стикаються інші.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант.

Старі способи ведення справ можуть стати для вас джерелом втіхи. Частина вас тримається за минуле, і настав час відпустити його.

Зміни ніколи не бувають легкими, але як тільки ви подолаєте свій страх перед ними, перехід стане для вас набагато простішим.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Один крок вперед і два кроки тому можуть здатися танцем, який ви не бажаєте виконувати. Ви вчитеся тому, як вирости після недавньої невдачі, якої ви не очікували. Зараз тобі боляче, але це тобі піде на користь.

Джерело: yourtango .

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