Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен здесь, похоже он намекает на то, что у нас будут некоторые проблемы.

Правда в том, что независимо от того, что написано на картах, мы можем выбирать, как реагировать на проблемы, с которыми мы сталкиваемся в течение дня.

Мы можем превратить положительное в отрицательное, и те, кто получает благословения, могут отмахнуться от них, думая, что однажды в будущем они найдут что-то лучшее.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 22 октября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая.

Отодвиньте немного назад. Вы когда-нибудь слышали, что вы делаете слишком много? Как прирожденный лидер, вы хотите завоевать мир и помочь всем, кому можете, но в жизни есть пределы.

В сутках всего 24 часа. В неделе всего 7 дней. Вам нужно посвятить часть отведенного вам времени. Замечательно, что вы такой дающий, но на сегодня эта карта Таро говорит, что вам нужно взять и себе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Начало дня — это время, когда ваш разум наиболее уязвим. Ваш мозг может начать извергать все причины, по которым вам лучше оставаться в постели или почему тяжело работать.

Хорошая новость заключается в том, что вы обладаете самоконтролем и можете наполнить свои мысли позитивными сообщениями, слушая подкасты и аудиокниги. Что-то вдохновляющее в начале дня поможет сохранить все на правильном пути.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая.

Вы — независимый человек, который не против делать что-то самостоятельно.

Вы всегда были человеком, который не нуждался в других, а когда нуждался, вы все равно сначала пытались во всем разобраться, прежде чем просить о помощи.

Сегодняшняя карта Таро призывает вас позволить людям быть рядом с вами.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Иногда вам нужно пойти куда-то еще, чтобы получить то, что вам нужно в жизни. Мир большой, но теперь, с развитием технологий, он может казаться таким маленьким.

Программа, которая раньше предлагалась в другом городе, теперь может быть доступна онлайн. Расстояние больше не ограничивает ваши возможности. То, на что вы надеетесь, может оказаться в пределах вашей досягаемости.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Любовь здесь, Лео. Отношения, которых вы не ожидали, начинают развиваться. Друг может проявлять признаки интереса, и повсюду летят искры.

Ваши отношения укрепились благодаря простому взаимодействию, и теперь вы можете видеть будущее, возможно, как пара.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Паж Мечей.

Все становится более политическим, поэтому, когда вы читаете что-то в Интернете, обязательно проверьте источник.

Некоторая информация может попытаться убедить вас думать определенным образом, но если вы будете осторожны, вы можете почувствовать предвзятость и не придавать значения чему-то бессмысленному.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Жезлов.

Ты сам себе хозяин. Даже несмотря на то, что другие люди могут иметь больший контроль на работе или иметь большее влияние, в конечном итоге именно вы решаете, что вы будете делать, а что нет. Когда вы твердо убеждены в каком-то вопросе, твердо стойте на своей позиции.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Король Пентаклей.

В бизнесе нужно быть безжалостным. Эмоции могут мешать вам принимать решения, поэтому важно сделать шаг назад и подумать логически.

Что отвечает интересам вашего бизнеса? Чего вы надеетесь достичь в будущем? Не позволяйте своим чувствам в данный момент отвлекать вас от того, чего, как вы знаете, вы хотите.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Туз Жезлов.

Когда вы сажаете семя, ему требуется время, чтобы оно проросло. У вас может быть множество идей, над которыми вы работаете, но только те, которые вы взращиваете, воплощаются во что-то волшебное и реальное.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Загляни в свое сердце, Козерог. Когда вы понимаете себя, вы способны сопереживать окружающим на более глубоком уровне.

Хорошо развивать свои таланты и навыки. Стремясь к совершенствованию, вы становитесь более внимательными к окружающему миру и трудностям, с которыми сталкиваются другие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Иерофант.

Старые способы ведения дел могут стать для вас источником утешения. Часть вас держится за прошлое, и пришло время отпустить его.

Изменения никогда не бывают легкими, но как только вы преодолеете свой страх перед ними, переход станет для вас намного проще.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Один шаг вперед и два шага назад могут показаться танцем, который вы не хотите исполнять. Вы учитесь тому, как вырасти после недавней неудачи, которой вы не ожидали. Сейчас тебе больно, но это пойдет тебе на пользу.

Источник: yourtango.

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