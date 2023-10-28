Монета в 50 копійок 1992 року карбування може приносити власникові значну кількість грошей, але не всі її екземпляри цінуються однаково. Цінність монети залежить від наявності певних особливостей. Судячи з даними аукціону на сайті Violity, нумізмати готові витрачати значні суми на монети з особливими дефектами.

Наразі чоловік із Львова реалізує свій 50-копійковий лот 1992 року через онлайн аукціон, виділяючи його особливі риси. Монета різновиду 3ВАг має декілька унікальних особливостей.

По-перше, одне з грон на зворотному боці містить не 5 ягідок, як зазвичай, а лише 4. Ця особливість виникла через відсутність спеціальних матриць для створення шаблонів, і тому одна ягідка фактично "прилипла" до грона. По-друге, на лицьовій стороні монети помітно, що середній тризуб трохи змінив свій вид. Є невелика відмітка на одному з його гнізд. Важливо відзначити, що цей рідкісний брак також спостерігається на монетах різновиду 3(1)ААм.

Ще однією важливою рисою цього лоту є гладкий гурт. На ребрі монети немає ніяких виїмок або засічок, що робить її важливим предметом для нумізматів.

Подібні екземпляри дуже рідко з'являються на аукціонах. Інформація про загальний тираж "бракованих" монет невідома, проте цінителі монет готові вкладати значні гроші в такі лоти.

Власник оцінив свій лот в 20 700 гривень. Наразі 42 користувачів спостерігають за аукціоном, але поки що ніхто не надав пропозиції на збільшення ціни.

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