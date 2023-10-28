Монета в 50 копеек 1992 года чеканка может приносить владельцу значительное количество денег, но все ее экземпляры ценятся одинаково. Ценность монеты зависит от наличия определенных особенностей. Судя по данным аукциона на сайте Violity , нумизматы готовы тратить значительные суммы на монеты с особыми дефектами.

Сейчас мужчина из Львова реализует свой 50-копеечный лот 1992 через онлайн аукцион, выделяя его особые черты. Монета разновидности 3ВАг имеет несколько уникальных особенностей.

Во-первых, одна из гроздей на оборотной стороне содержит не 5 ягодок, как обычно, а лишь 4. Эта особенность возникла из-за отсутствия специальных матриц для создания шаблонов, и поэтому одна ягодка фактически "прилипла" к гроздью. Во-вторых, на лицевой стороне монеты заметно, что средний трезубец немного изменил свой вид. Есть небольшая отметка на одном из его гнезд. Важно отметить, что этот редкий брак также наблюдается на монетах разновидности 3(1)ААм.

Еще одной важной чертой этого лота является гладкая группа. На ребре монеты нет никаких выемок или засечек, что делает ее важным предметом для нумизматов.

Подобные экземпляры очень редко появляются на аукционах. Информация об общем тираже "бракованных" монет неизвестна, однако ценители монет готовы вкладывать значительные деньги в такие лоты.

Собственник оценил свой лот в 20 700 гривен. Пока 42 пользователей наблюдают за аукционом, но пока никто не предоставил предложения на увеличение цены.

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