Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів про скандал навколо відомого українського співака, соліста гурту "Корупція" Міши Крупіна.

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує український співак Міша Крупін, і не за зраду, і слава Богу. Міша насправді багато допомагає хлопцям і дівчатам на передку, але сьогодні Міша потрапив у цю рубрику за те, що вийшов на сцену п'яним, дуже п'яним", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін зазначив, що Крупін напередодні мав концерт в одеському ресторані, але музикант не зміг його нормально відіграти, адже вийшов на сцену в стані сильного алкогольного сп'яніння, про що сам сказав гостям.

"Артисту було важко в принципі говорити, він матюкався і ледь стояв на ногах, хитався...", — додав ведучий.

Слава Дьомін розповів, що на наступний ранок Міша Крупін записав відеозвернення, в якому сказав, що поставив свою музичну кар'єру на паузу, а також вибачився перед глядачами і сказав, що більше ми його у такому стані і у такому вигляді не побачимо, і що він визнає свою помилку.

"Моя думка така: всі люди припускаються помилок, і ви, і я, ну, всі, бо саме на своїх помилках ми найбільше вчимося. Михайло помилився, як справжній чоловік визнав це, відповідно, думаю, що звання "чмоня тижня" не про нього", — наголосив Слава Дьомін.

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