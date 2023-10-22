Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал о скандале вокруг известного украинского певца, солиста группы "Коррупция" Миши Крупина.

"Звание "чмоня недели" на этот раз получает украинский певец Миша Крупин, и не за зраду, и слава Богу. Миша действительно много помогает ребятам и девушкам на передке, но сегодня Миша попал в эту рубрику за то, что вышел на сцену пьяным, очень пьяным", - заявил Слава Демин.

Демин отметил, что у Крупина накануне был концерт в одесском ресторане, но музыкант не смог его нормально отыграть, ведь вышел на сцену в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем сам сказал гостям.

"Артисту было трудно в принципе говорить, он матерился и едва стоял на ногах, шатался...", - добавил ведущий.

Слава Демин рассказал, что на следующее утро Миша Крупин записал видеообращение, в котором сказал, что поставил свою музыкальную карьеру на паузу, а также принес извинения зрителям и сказал, что больше мы его в таком состоянии и в таком виде не увидим, и что он признает свою ошибку.

"Мое мнение таково: все люди допускают ошибки, и вы, и я, ну, все, потому что именно на своих ошибках мы больше всего учимся. Михаил ошибся, как настоящий мужчина признал это, соответственно, думаю, что звание "чмоня недели" не о нем", - подчеркнул Слава Демин.

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