Дмитро Комаров на своїй сторінці в Instagram показав відео з нового випуску проєкту «Рік. Харківщина», як російським військовополоненим доводиться "виправляти свої помилки".

"Ми спілкувалися з полоненими, і я випадково помітив одну деталь: на їх одязі сліди фарби жовтої і блакитної. Це випадковість?", — запитав Дмитро Комаров.

"Це не випадковість. Вони зайшли на нашу територію, вони зрозуміли свої помилки і почали одразу їх виправляти, а у нас була фарба", — пояснили зірці "Світ навиворіт".

Виявляється, окупантів змусили перефарбовувати знак на в'їзді до деокупованого Куп'янська, який росіяни до того встигли пофарбувати в кольори свого триколору.

Крім того, Павло Федосенко, командир 92-ї окремої штурмової бригади, розповів Дмитру Комарову про умови утримання російських військовополонених.

"Їм там вбивають в голови, що ми звіри. Нехай дві чи три людини, але розкажуть вдома як поводяться українці з полоненими. Нехай маленька частина, але замислиться, чи варто воювати. А якщо вони і потраплять на війну, то принаймні будуть вже знати, що якщо вони здадуться в полон, то до них не будуть ставитись як до непотребу", — заявив український військовий в інтерв'ю Дмитру Комарову.

Павло Федосенко також відзначив, що рф неохоче обмінює представників так званих "днр", "лнр", в основному міняють на кадрових військових, контрактників російських.

"Я не вірю ні сльозі, ні слову. Їм вірити не можна. Жодному росіянину я не вірю. Я не впевнений, що ті, хто повернуться назад, знову не візьмуть зброю і не повернуться сюди", — додав захисник у розмові з Дмитром Комаровим.

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