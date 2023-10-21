Ведущий программы "Мир наизнанку", автор проекта "Год" Дмитрий Комаров поделился и интересными кадрами и подробностями о российских военнопленных.

Дмитрий Комаров на своей странице в Instagram показал видео из нового выпуска проекта «Год. Харьковщина», как российским военнопленным приходится "исправлять свои ошибки".

"Мы общались с пленными, и я случайно заметил одну деталь: на их одежде следы краски желтой и голубой. Это случайность?", - спросил Дмитрий Комаров.

"Это не случайность. Они зашли на нашу территорию, они поняли свои ошибки и начали сразу их исправлять, а у нас была краска", - объяснили звезде "Мир наизнанку".

Оказывается, оккупантов заставили перекрашивать знак на въезде в деоккупированный Купянск, который россияне до этого успели покрасить в цвет своего триколора.

Кроме того, Павел Федосенко, командир 92-й отдельной штурмовой бригады, рассказал Дмитрию Комарову об условиях содержания российских военнопленных.

"Им там вбивают в головы, что мы звери. Пусть два или три человека, но расскажут дома как обращаются украинцы с пленными. Пусть маленькая часть, но задумается, стоит ли воевать. А если они и попадут на войну, то по крайней мере будут уже знать, что если они сдадутся в плен, то к ним не будут относиться как к хламу", — заявил украинский военный в интервью Дмитрию Комарову.

Павел Федосенко также отметил, что рф неохотно обменивает представителей так называемых "днр", "лнр", в основном меняют на кадровых военных, контрактников российских.

"Я не верю ни слезе, ни слову. Им верить нельзя. Ни одному россиянину я не верю. Я не уверен, что вернувшиеся снова не возьмут оружие и не вернутся сюда", — добавил защитник в разговоре с Дмитрием Комаровым.

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