Щомісяця в Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, які становлять надбавку до їхньої пенсії. Ці доплати надаються тим, хто досягнув віку 70 років і старше. Про це повідомили юристи на каналі "Банківський клуб".

Пенсіонери в Україні можуть очікувати на додаткові фінансові виплати разом із своєю пенсією. Але ця можливість доступна лише тим, хто досяг віку 70, 75 та 80 років. Група пенсіонерів віком від 60 до 69 років, на жаль, не має права на такі доплати.

Розмір цих щомісячних виплат може коливатися від 300 до 570 гривень. Проте, право на ці додаткові гроші надається лише тим, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Важливо відзначити, що надбавка до пенсії починає виплачуватися після досягнення пенсіонером відповідного віку, а не з початку кожного місяця.

Ось деякі конкретні суми додаткових виплат до пенсії:

Для осіб віком від 80 років - надбавка до пенсії досягає 500 гривень, починаючи з 1 квітня 2020 року. Після останньої індексації ця сума збільшилася до 570 гривень. Пенсіонери віком від 75 років та старші отримують додаткову виплату у розмірі 400 гривень з 1 жовтня 2021 року. Після останньої індексації ця сума складає 456 гривень. Група пенсіонерів віком від 70 до 75 років почала отримувати додаткові 300 гривень з 1 жовтня 2022 року. Ця сума не індексується та не змінюється.

Загалом, надбавки до пенсій українських громадян можуть стати додатковим джерелом фінансового забезпечення для пенсіонерів у віці 70 років і старше. Проте суми цих надбавок до пенсії незначні та не покривають інфляції.

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