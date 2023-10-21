Пенсионеры в Украине могут ожидать дополнительных финансовых выплат вместе со своей пенсией.

Ежемесячно в Украине пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, составляющие надбавку к их пенсии. Эти доплаты предоставляются тем, кто достиг 70 лет и старше. Об этом сообщили юристы на канале "Банковский клуб".

Пенсионеры в Украине могут ожидать дополнительных финансовых выплат вместе со своей пенсией. Но эта возможность доступна только тем, кто достиг 70, 75 и 80 лет. Группа пенсионеров от 60 до 69 лет, к сожалению, не имеет права на такие доплаты.

Размер этих ежемесячных выплат может варьироваться от 300 до 570 гривен. Однако право на эти дополнительные деньги предоставляется только тем, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Важно отметить, что прибавка к пенсии начинает выплачиваться по достижении пенсионером соответствующего возраста, а не с начала каждого месяца.

Вот некоторые конкретные суммы дополнительных выплат к пенсии:

Для лиц от 80 лет - надбавка к пенсии достигает 500 гривен, начиная с 1 апреля 2020 года. После последней индексации сумма увеличилась до 570 гривен. Пенсионеры старше 75 лет и старше получают дополнительную выплату в размере 400 гривен с 1 октября 2021 года. После последней индексации эта сумма составляет 456 грн. Группа пенсионеров от 70 до 75 лет начала получать дополнительные 300 гривен с 1 октября 2022 года. Эта сумма не индексируется и не меняется.

В целом, надбавки к пенсиям украинских граждан могут стать дополнительным источником финансового обеспечения для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше. Однако суммы этих надбавок к пенсии незначительны и не покрывают инфляцию.

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