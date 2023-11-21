Клієнт "Київстар" поділився негативнім досвідом роботи мобільного оператора, зокрема, він скаржиться на проблеми зі звʼязком.

Абонент "Київстар" залишився невдоволеним роботою оператора.

Свій негативній відгук користувач "Київстар" Віктор залишив на сайті "otzyvua.net".

"Це мабуть найгірший і найдорожчий оператор. Звертався до операторів за останні два роки разів пʼять Це відтоді коли почалися проблеми зі звʼязком. Зареєстрували звернення стосовно ну дуже поганого звʼязку та інтернету. Жодного разу питання не вирішилось, хоча обіцяли щоразу", - скаржиться клієнт "Київстар".

За словами абонента "Київстар", плата за тариф не відповідає якості послуг.

"Абонентська плата космос по ціні, а звʼязок дуже жахливий Так це у Києві А десь в маленьких селах взагалі зникає Це як виходить, щомісячний тариф ви підіймаєте, а якість послуг навпаки донизу йде!?", - додав абонент "Київстар".

Серед переваг клієнт "Київстар" виділив зручний додаток "Мій Київстар", а недоліки, за його словами, звʼязок, інтернет, тариф.

Крім того, нещодавно інший клієнт "Київстар" поскаржився на технічну підтримку мобільного оператора.

Абонент "Київстар" повідомив, що у провайдера домашній інтернет хороший, але "обслуговування" – жахливе.

За його словами, представники "Київстару", зокрема, не могли підв'язати номер телефону до номера договору. Він додав, що збої відбуваються практично при кожному його зверненні до тех. підтримки.

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Нагадаємо, клієнт "Київстар" розніс якість інтернету від оператора.

Як повідомляла Politeka, абонент "Київстар" залишився без номера, яким користувався 20 років.

Також Politeka писала, що абонент "Київстар" залишилася без інтернету після дзвінка оператору.