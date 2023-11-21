Клиент "Киевстар" поделился негативным опытом работы мобильного оператора, в частности он жалуется на проблемы со связью.

Абонент "Киевстар" остался недоволен работой оператора.

Свой отрицательный отзыв пользователь "Киевстар" Виктор оставил на сайте "otzyvua.net".

"Это, пожалуй, самый плохой и самый дорогой оператор. Обращался к операторам за последние два года раз пять. Это с тех пор, как начались проблемы со связью. Зарегистрировали обращение относительно ну очень плохой связи и интернета. Ни разу вопрос не решился, хотя обещали каждый раз", - жалуется клиент. Киевстар".

По словам абонента "Киевстар", плата за тариф не отвечает качеству услуг.

"Абонентская плата космос по цене, а связь очень ужасающая Так это в Киеве А где-то в маленьких селах вообще исчезает Это как получается, ежемесячный тариф вы поднимаете, а качество услуг наоборот вниз идет!?", - добавил абонент "Киевстар".

Среди преимуществ клиент "Киевстар" выделил удобное приложение "Мой Киевстар", а недостатки, по его словам, связь, интернет, тариф.

Кроме того, недавно другой клиент "Киевстар" посетовал на техническую поддержку мобильного оператора.

Абонент "Киевстар" сообщил, что у провайдера домашний интернет хороший, но "обслуживание" – ужасное.

По его словам, представители "Киевстара", в частности, не могли подвязать номер телефона к номеру договора. Он добавил, что сбои происходят практически при каждом обращении к тех. поддержки.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент Киевстар осталась без интернета после звонка оператору.