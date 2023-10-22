Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч попросив українців пригадати свій стан вранці 24 лютого 2022 року, в перші тижні та місяці повномасштабного вторгнення.

"Про що ви думали, про що ви мріяли, що робили і заради чого? Єдина ціль тоді була врятувати і захистити близьких тобі людей (хтось себе перш за все, але це теж нормальна емоція). Наприклад, я попрощався зі своїм домом. Я пам'ятаю, як глянув на улюблену жовту машину у дворі у дзеркало заднього виду, і подумав: хороше було життя", — пише Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч пригадує, що коли вивозив родину, то був упевнений, що більше не побачить свій будинок, або ж побачить, але він буде знищений.

"Але я змирився з цим. І це турбувало мене менше за все. Єдина ціль, щоб діти були подалі від цього. Єдина ціль — зробити все можливе для того, щоб захистити родину і країну. Мій будинок вцілів. Завдяки життям тисяч захисників Київщини. Столиця вистояла", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Ведучий пояснив, що повертати себе в той страшний стан треба, щоб нагадати собі - що насправді цінно, а що ні.

"І зараз, коли ми скаржимося на тяжке життя, проблеми на роботі, нестачу грошей, затори на дорогах, просто пригадайте себе вранці 24 лютого. І чи не винен я свій будинок, машину, яку не розстріляли псковскіє дісантнікі тим, хто не дав цьому трапитися? Задайте і ви собі це питання. І вам знову захочеться задонатити. Знову захочеться бути зі своїми близькими, обійняти і поцілувати маму, бо все інше не має цінності. Ні смартфони, ні машини, ніщо не коштує жодного життя", — наголосив Анатолій Анатоліч.

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