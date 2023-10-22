В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич попросил украинцев вспомнить свое состояние утром 24 февраля 2022, в первые недели и месяцы полномасштабного вторжения.

"О чем вы думали, о чем вы мечтали, что делали и ради чего? Единственная цель тогда была спасти и защитить близких тебе людей (кто-то себя прежде всего, но это тоже нормальная эмоция). Например, я попрощался со своим домом. Я помню, как взглянул на любимую желтую машину во дворе в зеркало заднего вида, и подумал: хорошая была жизнь", — пишет Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич вспомнил, что когда вывозил семью, то был уверен, что больше не увидит свой дом, или увидит, но он будет уничтожен.

"Но я смирился с этим. И это беспокоило меня меньше всего. Единственная цель, чтобы дети были подальше от этого. Единственная цель — сделать все возможное для того, чтобы защитить семью и страну. Мой дом уцелел. Благодаря жизни тысяч защитников Киевщины. Столица выстояла", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

Ведущий объяснил, что возвращать себя в то страшное состояние надо, чтобы напомнить себе – что действительно ценно, а что нет.

"И сейчас, когда мы жалуемся на тяжелую жизнь, проблемы на работе, нехватку денег, пробки на дорогах, просто вспомните себя утром 24 февраля. И не обязан ли я своим домом, машиной, которую не расстреляли псковские десантники тем, кто не дал этому случиться? Задайте и вы себе этот вопрос. И вам снова захочется задонатить. Снова захочется быть со своими близкими, обнять и поцеловать маму, потому что все остальное не имеет ценности. Ни смартфоны, ни машины, ничто не стоит ни одной жизни", - отметил Анатолий Анатолич.

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