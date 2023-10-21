Українська спортсменка, професійна тренерка та відомий фахівець зі схуднення Аніта Луценко розповіла про неперевершений рецепт.

Апетитне і смачне гарбузове суфле сподобається і тим, хто хоче схуднути, і навіть тим, хто не любить страв з гарбуза, пише Politeka.net.

Для приготуваня суфле з гарбуза за рецептом Аніти Луценко знадобляться такі інгредієнти:

Гарбуз - 100 г, рікотта сир - 50 г, яйце - 1 шт, кориця – щіпка, мед - 1 ч.л.

Спочатку Аніта Луценко радить очистити гарбуз від шкірки і запікти в духовці до м’якості. Можна також на сковороді без олії протушкувати.

Потім, як радить Аніта Луценко, пюруємо з жовтком, сиром і корицею до однорідної консистенції. Білок збиваємо до піків і обережно вводимо в гарбузову масу.

Якщо не виходить збити через невелику кількість - можна відразу пюрувати ціле яйце з гарбузом і сиром, це впливає тільки на легкість суфле.

Потім виливаємо масу у форму для мафінів або кексів і випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 200°C 15-20 хвилин.

Якщо є бажання, в суфле можна буде додати трохи меду.

От і все! Гарбузове суфле за рецептом Аніти Луценко готове.

Додамо, що Аніта Луценко розповіла, які бувають цукрозамінники.

«Є сенс використовувати безкалорійні аналоги цукру, якщо прям зайва сильна вага і ну неможливо без солодкого. Але немає ніякої необхідності вживати щось солодке, тобто вживання цукрозамінників не є спасінням і обов’язковою дією», - розповіла Луценко на своїй сторінці в Інстаграм.

Аніта Луценко підкреслює, що не вживає зукрозамінники.

«Їсти чи ні, вирішуєте ви, але як на мене, то постійне відчуття рецепторами солодкого смаку не зменшує тягу до солодкого, а маскує. Хоча хтось знаходить в цьому комфорт і значно знижує калорійність раціону», - зазначила Аніта Луценко.

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