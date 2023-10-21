Украинская спортсменка, профессиональная тренер и известный специалист по похудению Анита Луценко рассказала о фантастическом рецепте.

Аппетитное и вкусное тыквенное суфле понравится и тем, кто хочет похудеть, и даже тем, кто не любит блюд из тыквы, пишет Politeka.net.

Для приготовления суфле из тыквы по рецепту Аниты Луценко понадобятся следующие ингредиенты:

Тыква – 100 г, рикотта сыр – 50 г, яйцо – 1 шт, корица – щепотка, мед – 1 ч.л.

Сначала Анита Луценко советует очистить тыкву от кожуры и запечь в духовке до мягкости. Можно также на сковороде без масла протушить.

Потом, как советует Анита Луценко, пюрируем с желтком, творогом и корицей до однородной консистенции. Белок взбиваем до пиков и осторожно вводим в тыквенную массу.

Если не получается взбить из-за небольшого количества – можно сразу пюрировать целое яйцо с тыквой и творогом, это влияет только на легкость суфле.

Затем выливаем массу в форму для маффинов или кексов и выпекаем в предварительно разогретой духовке до 200°C 15-20 минут.

Если есть желание, в суфле можно добавить немного меда.

Вот и все! Тыквенное суфле по рецепту Аниты Луценко готово.

Добавим, что Анита Луценко рассказала, какие бывают сахарозаменители.

«Есть смысл использовать бескалорийные аналоги сахара, если прям лишний сильный вес и ну невозможно без сладкого. Но нет никакой необходимости употреблять что-нибудь сладкое, то есть употребление сахарозаменителей не является спасением и обязательным действием» , - рассказала Луценко на своей странице в Инстаграм.

Анита Луценко подчеркивает, что не употребляет сахарозаменители.

«Есть или нет, решаете ли вы, но по-моему, то постоянное ощущение рецепторами сладкого вкуса не уменьшает тягу к сладкому, а маскирует. Хотя кто-то находит в этом комфорт и значительно снижает калорийность рациона» , – отметила Анита Луценко.

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