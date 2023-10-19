Нові мешканці історичних будівель відчувають бажання додати сучасних зручностей до своїх старих осель. Такими зручностями можуть бути кондиціонери, балкони та інші елементи на фасадах. Однак Департамент культурної спадщини КМДА розпочав нараховувати штрафи за ці зміни.

Зараз в Києві мешканці квартир в історичних будівлях отримують штрафи лише за самостійне додавання балконів або за демонтаж та заміну автентичних дверей та брам. Проте встановлення металопластикових вікон досі допускається.

За знищення пам'яток архітектури та змін у їхньому фасаді передбачена адміністративна відповідальність. Зараз єдиним видом покарання за порушення є адміністративні штрафи, розміри яких становлять:1 700 гривень для фізичних осіб від 17 000 до 170 000 гривень для юридичних осіб.

Щоб визначити суму штрафу та виписати його, інспектори Департаменту вирушають на місце, фіксують порушення та видають припис. У випадку, якщо порушники не виправляють ситуацію в установлені строки, вирішується питання про стягнення більшого штрафу.

Варто зауважити, що в Департаменті культурної спадщини КМДА працюють всього три інспектори, що є недостатньою кількістю для великого міста, тому необхідне розширення їхнього штату. У Львові штрафи за порушення у встановленні надбудов та заміні вікон в історичних будівлях діють вже тривалий час і є загальноприйнятою практикою для місцевого населення.

Варто нагадати, у Львові протягом останніх п'яти років успішно діє програма спільного фінансування для реставрації історичних вікон і дверей у місті. В рамках цієї програми мешканці мають можливість відновити старі вікна та брами у своїх будинках, сплачуючи лише 30% вартості реставрації, а решту 70% коштів надає місцева влада.

Джерело: Liga.net.

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