Новые обитатели исторических зданий испытывают желание добавить современные удобства в свои старые дома. Такими удобствами могут быть кондиционеры, балконы и другие элементы фасадов. Однако Департамент культурного наследия КГГА начал начислять штрафы за эти изменения.

Сейчас в Киеве жильцы квартир в исторических зданиях получают штрафы только за самостоятельное добавление балконов или за демонтаж и замену аутентичных дверей и ворот. Однако установка металлопластиковых окон до сих пор допускается.

За уничтожение памятников архитектуры и изменений на их фасаде предусмотрена административная ответственность. Сейчас единственным видом наказания за нарушение есть административные штрафы, размеры которых составляют: 1 700 гривен для физических лиц от 17 000 до 170 000 гривен для юридических лиц.

Чтобы определить сумму штрафа и выписать его, инспекторы Департамента отправляются на место, фиксируют нарушения и выдают предписание. В случае если нарушители не исправляют ситуацию в установленные сроки, решается вопрос о взыскании большего штрафа.

Следует заметить, что в Департаменте культурного наследия КГГА работают всего три инспектора, которые являются недостаточным количеством для большого города, поэтому необходимо расширение их штата. Во Львове штрафы за нарушение в установке надстроек и замене окон в исторических зданиях действуют уже длительное время и являются общепринятой практикой для местного населения.

Стоит напомнить, во Львове последние пять лет успешно действует программа совместного финансирования для реставрации исторических окон и дверей в городе. В рамках этой программы жители имеют возможность восстановить старые окна и ворота в своих домах, платя лишь 30% стоимости реставрации, а остальные 70% средств предоставляют местные власти.

Источник: Liga.net.

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