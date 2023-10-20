Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка стала ведучою нового сезону шоу "Хто зверху?", звернулася до своїх співвітчизників через свій Instagram у день свого 36-річчя. У своєму посланні вона поділилася тим, як її мрії та цінності змінилися після подій 24 лютого 2023 року.

Нікитюк висловила прості та щирі бажання: перемогу для України, бажання, щоб усі військові поверталися живими, щоб українці перестали страждати, і щоб їхні життя стали нормальнішими, позбавлені страхів та поневірянь. Вона також висловила сподівання побачити поля, вкриті врожаєм, які приховують рани від вибухів та війни.

Леся Нікітюк висловила особливе бажання, щоб українці підтримували один одного, виявляли розуміння та уникали внутрішніх конфліктів. Вона нагадала про час, коли Україна єдиною душею об'єдналася і висловила сподівання, що країна знову стане таким єдиним кулаком.

Нікітюк також наголосила на важливості повернення українських військових у суспільство, яке буде повне добра, дружелюбності та подяки. Вона висловила подяку своїй країні, Збройним Силам України, сім'ї, друзям та своїй аудиторії, і вірить, що її мрії збудуться.

«Але найбільше я мрію, щоб у такий непростий час ми люди, українці, підтримували один одного, ставилися з розумінням, не займалися цькуванням своїх, і не розводили срач… Згадайте, які ми були у перші місяці повномасштабної війни. Ми були одним цілим, ми були кулаком. А тепер ми як ті пальці, які починають стирчати в інші сторони і навіть показувати непристойні жести один одному», - написала Нікітюк під новими кадрами.

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