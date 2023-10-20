Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", обратилась к своим соотечественникам через свой Instagram в день своего 36-летия. В своем послании она поделилась тем, как ее мечты и ценности изменились после событий 24 февраля 2023 года.

Никитюк выразила простые и искренние желания: победу для Украины, желание, чтобы все военные возвращались живыми, чтобы украинцы перестали страдать, и чтобы их жизни стали более нормальными, лишенными страхов и лишений. Она также выразила надежду увидеть поля, покрытые урожаем, скрывающими раны от взрывов и войны.

Леся Никитюк выразила особое желание о том, чтобы украинцы поддерживали друг друга, проявляли понимание и избегали внутренних конфликтов. Она напомнила о времени, когда Украина единою душой объединилась, и выразила надежду, что страна снова станет таким единым кулаком.

Никитюк также подчеркнула важность возвращения украинских военных в общество, которое будет полное добра, дружелюбия и благодарности. Она выразила благодарность своей стране, Вооруженным Силам Украины, семье, друзьям и своей аудитории, и верит, что ее мечты сбудутся.

«Но больше всего я мечтаю, чтобы в такое непростое время мы люди, украинцы, поддерживали друг друга, относились с пониманием, не занимались травлей своих, и не разводили срач… Вспомните, какие мы были в первые месяцы полномасштабной войны. Мы были одним целым, мы были кулаком. А теперь мы как те пальцы, которые начинают торчать в другие стороны и даже показывать непристойные жесты друг другу» - написала Никитюк под новыми кадрами.

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