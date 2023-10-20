Тепер артист бореться зі своєю залежністю і заохочує інших зробити те саме.

Український музичний артист MELOVIN відверто розповідає про свою алкогольну залежність та те, як він активно долає цей виклик. На своїх 26 роках він переглянув своє життя та дійшов висновку, що алкоголь більше не вписується у його плани, про що розповів в інтерв'ю.

MELOVIN стверджує, що алкоголь негативно впливає на його фізичне та психічне здоров'я, а в умовах війни, де стрес і напруга присутні всюди, це стає особливо важливим.

Артист зізнається, що в минулому він мав періоди, коли він вживав алкоголь у надлишку. Але на момент розмови, MELOVIN вже 121 день не вдавався до алкоголю. Він стверджує, що це змінило його життя, зробивши його більш продуктивним та цікавим. Крім того, артист став натхненником для своїх друзів, переконуючи їх відмовитись від алкоголю.

"Можливо, я навіть міг би визнати, що в мене була алкогольна залежність. Однак мої проблеми з алкоголем не завжди були очевидні, і я не підпадав під типове уявлення про те, як виглядає алкоголік. Я був на увазі розумною та культурною людиною, і я не траплявся в грубості. Але в мене були моменти, коли я зловживав", - зізнався MELOVIN.

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