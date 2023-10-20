Теперь артист борется со своей зависимостью и поощряет других сделать то же самое.

Украинский музыкальный артист MELOVIN откровенно рассказывает о своей алкогольной зависимости и том, как он активно преодолевает этот вызов. На своих 26 годах он пересмотрел свою жизнь и пришел к выводу, что алкоголь больше не вписывается в его планы, о чем рассказал в интервью.

MELOVIN утверждает, что алкоголь оказывает негативное воздействие на его физическое и психическое здоровье, а в условиях войны, где стресс и напряжение присутствуют повсюду, это становится особенно важным.

Артист признается, что в прошлом у него были периоды, когда он употреблял алкоголь в избытке. Но на момент беседы, MELOVIN уже 121 день не прибегал к алкоголю. Он утверждает, что это изменило его жизнь, сделав ее более продуктивной и интересной. Кроме того, артист стал вдохновителем для своих друзей, убеждая их отказаться от алкоголя.

"Возможно, я даже мог бы признать, что у меня была алкогольная зависимость. Однако мои проблемы с алкоголем не всегда были очевидны, и я не подпадал под типичное представление о том, как выглядит алкоголик. Я был на виду умным и культурным человеком, и я не попадался в грубости. Но у меня были моменты, когда я злоупотреблял" - признался MELOVIN.

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