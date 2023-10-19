Якщо ідентифікація та верифікація особи не відбулися протягом року, орган Пенсійного фонду України припиняє перерахування пенсії на поточний рахунок банку - тому доводиться проходити ідентифікацію.

Згідно з чинним законодавством, обов'язкова фізична ідентифікація пенсіонерів через тимчасове перебування за кордоном не передбачена.

Однак, якщо суми пенсії не були видані особисто одержувачем і протягом року не проводилася фізична ідентифікація цієї особи банком, то уповноважений банк повідомляє про це відповідному органу Пенсійного фонду України. Тобто частині пенсіонерів доводиться проходити ідентифікацію. При цьому пенсіонери масово жаліються в мережі, що не можуть цього зробити.

Зокрема, пенсіонер проживає на окупованій території Луганщини. Він пройшов ідентифікацію, авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на офіційному сайті ПФУ. Після проходження ідентифікації в серпні, пенсіонер так і не отримав пенсію ні за серпень, ні за вересень, ні за жовтень.

Як пояснили у ПФУ, швидше за все від нього хочуть отримати особисте звернення в пенсійний фонд - тому пенсію не нараховують.

Інший випадок стався з пенсіонеркою, яка тимчасово проживає в Аргентині. Туди вона переїхала з донькою, коли почалася війна. Зараз ПФУ вимагає у неї пройти ідентифікацію та вона не може це зробити навіть через українського консула.

В пенсійному фонді поспішили пояснити, що зараз від пенсіонерів потрібне тільки особисте звернення або заявка через кабінет ПФУ. Крім того, якщо мине 36 місяців з дня останнього отримання пенсії, а жінка не звернеться до пенсійного фонду, то пенсія за 3 роки пропаде та не буде виплачена. А виплачувати пенсію розпочнуть тільки після особистого звернення до пенсійного фонду України.

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