Если идентификация и верификация лица не состоялись в течение года, орган Пенсионного фонда Украины прекращает перечисление пенсии на текущий счет банка, поэтому приходится проходить идентификацию.

Согласно действующему законодательству, обязательная физическая идентификация пенсионеров из-за временного пребывания за границей не предусмотрена.

Однако если суммы пенсии не были выданы лично получателем и в течение года не проводилась физическая идентификация этого лица банком, то уполномоченный банк сообщает об этом соответствующему органу Пенсионного фонда Украины. То есть, части пенсионеров приходится проходить идентификацию. При этом пенсионеры массово жалуются в сети, что не могут этого сделать.

В частности, пенсионер проживает на оккупированной территории Луганской области. Он прошел идентификацию, авторизовавшись в личном электронном кабинете на официальном сайте ПФУ. После прохождения идентификации в августе пенсионер так и не получил пенсию ни за август, ни за сентябрь, ни за октябрь.

Как объяснили в ПФУ, скорее всего от него хотят получить личное обращение в пенсионный фонд – поэтому пенсию не начисляют.

Другой случай произошел с пенсионеркой, временно проживающей в Аргентине. Туда она переехала с дочерью, когда началась война. Сейчас ПФУ требует у нее пройти идентификацию, и она не может это сделать даже через украинского консула.

В пенсионном фонде поспешили объяснить, что от пенсионеров требуется только личное обращение или заявка через кабинет ПФУ. Кроме того, если истечет 36 месяцев со дня последнего получения пенсии, а женщина не обратится в пенсионный фонд, то пенсия за 3 года пропадет и не будет выплачена. А выплачивать пенсию начнут только после личного обращения в пенсионный фонд Украины.

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