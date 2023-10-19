Українська співачка Оля Полякова розповіла про свій особистий досвід та переживання на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, а також про те, як їй вдалося вивезти кошти. Оля поділилася, що вона разом зі своєю родиною перебувала у своїй квартирі в Києві, коли почалася російська агресія. Проте, усвідомивши небезпеку, вони вирішили залишити свій будинок і спершу вирушили на дачу у Бориспільському районі.

Заплановані зйомки та зустрічі скасувалися моментально, і всі члени сім'ї опинилися в стані шоку. Оля Полякова розповіла, що тоді вона не мала навіть готової сумки для аварійної евакуації, оскільки вона не вірила у можливість війни. Страх та розпач виникли особливо сильно, враховуючи наявність двох дітей.

Сім'я ухвалила рішення вирушити на захід України, а потім за кордон, щоб забезпечити свою безпеку. За словами Олі, вона зуміла вивезти близько 30 тисяч доларів. Покладаючись на заощадження, які вона вивезла із собою, Оля не знала, скільки часу мине до можливості знову почати працювати та заробляти. Тоді максимальна сума, яку можна було вивезти, становила 10 тисяч доларів.

"Інші гроші я ховала у себе. Це було лише 25-30 тисяч доларів. У мене не було мільйонів. Я їхала з двома дітьми, і у мене було 25-30 тисяч доларів. Я думала, чи вистачить їх. У мене було всього два спортивні костюми, навіть гребінця не було" - заявила Полякова.

Останні новини України:

Нагадаємо, Полякова засвітила умови у поїзді, в якому виїхала з України

Також Politeka повідомляла, що Полякова їздить на розкішному авто з ліжком та холодильником

А ще Politeka писала, що Оля Полякова чесно зізналася, за кого дочка хоче одружитися.