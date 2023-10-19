Украинская певица Оля Полякова рассказала о своем личном опыте и переживаниях в начале полномасштабного вторжения россии на Украину, а также о том, как ей удалось вывезти средства. Оля поделилась, что она, вместе со своей семьей, находилась в своей квартире в Киеве, когда началась российская агрессия. Однако, осознав опасность, они решили покинуть свой дом и сперва отправились на дачу в Бориспольском районе.

Запланированные съемки и встречи отменились моментально, и все члены семьи оказались в состоянии шока. Оля Полякова рассказала, что тогда у нее не было даже готовой сумки для аварийной эвакуации, так как она не верила в возможность войны. Страх и отчаяние возникли особенно сильно, учитывая наличие двоих детей.

Семья приняла решение отправиться на запад Украины, а затем за рубеж, чтобы обеспечить свою безопасность. По словам Оли, она сумела вывезти около 30 тысяч долларов. Полагаясь на сбережения, которые она вывезла с собой, Оля не знала, сколько времени пройдет до возможности вновь начать работать и зарабатывать. В то время максимальная сумма, которую можно было вывезти, составляла 10 тысяч долларов.

"Остальные деньги я прятала у себя. Это было всего лишь 25-30 тысяч долларов. У меня не было миллионов. Я уезжала с двумя детьми, и у меня было 25-30 тысяч долларов. Я думала, хватит ли их. У меня было всего два спортивных костюма, даже расчески не было" - заявила Полякова.

Последние новости Украины:

Напомним, Полякова засветила условия в поезде, в котором уехала из Украины

Также Politeka сообщала, что Полякова ездит на роскошном авто с кроватью и холодильником

А еще Politeka писала, что Оля Полякова честно призналась, за кого дочь хочет выйти замуж