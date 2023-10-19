Згідно із цим законопроектом, потрібно буде декларувати не кожну угоду купівлі валюти, а на певну суму.

Українців зобов'яжуть декларувати купівлю доларів, але це зачепить не всіх. Комітет Ради з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти законопроєкт №9457, який вимагає від посадових осіб та інших політично значущих осіб (відомих як PEP) обов'язково декларувати свої валютні операції, включаючи покупку, продаж або обмін валюти. Згідно з цим законопроєктом, вони мають подавати звіти про такі операції.

Крім чиновників та депутатів, декларувати купівлю доларів забов'яжуть також суддів. Про це йдеться у законопроєкті, опублікованому на сайті Ради.

Згідно з цим законопроєктом, потрібно буде декларувати не кожну операцію купівлі валюти, а лише у випадку, коли її обсяг перевищуватиме еквівалент 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на початок звітного року. На 2023 рік ця сума становитиме 134 тисяч гривень або приблизно 3,5 тисячі доларів.

Проте зазначено, що декларування не потрібно буде для повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, якщо ці зміни виникли внаслідок вигоди від операцій з обміну валюти. Іншими словами, якщо особа заробила на різниці в курсах валют, вона не повинна буде декларувати цей заробіток.

Згідно з положеннями цього законопроекту, пропонується виключити з примітки до статті 46 Закону положення, які звільняють від обов'язку включення до декларацій операцій з обміну валюти.

Важливо відзначити, що в Україні PEP мають довічний статус. Це означає, що посадові особи, депутати та інші PEP підлягають посиленому фінансовому моніторингу з боку банків протягом усього життя. Ця вимога була введена з боку Національного банку України.

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