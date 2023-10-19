Согласно этому законопроекту, нужно будет декларировать не каждую сделку покупки валюты, а на определенную сумму.

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов, но это коснется не всех. Комитет Совета по антикоррупционной политике рекомендовал принять законопроект №9457, который требует от должностных лиц и других политически значимых лиц (известных как PEP) обязательно декларировать свои валютные операции, включая покупку, продажу или обмен валюты. Согласно этому законопроекту, они должны представлять отчеты о таких операциях.

Кроме чиновников и депутатов, декларировать покупку долларов обяжут судей. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Рады.

Согласно этому законопроекту, нужно будет декларировать не каждую сделку покупки валюты, а только в случае, если ее объем будет превышать эквивалент 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на начало отчетного года. На 2023 год эта сумма будет составлять 134 тысячи гривен или примерно 3,5 тысячи долларов.

Однако указано, что декларирование не требуется для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, если эти изменения возникли из-за выгоды от операций по обмену валюты. Другими словами, если лицо заработало на разнице в курсах валют, оно не должно будет декларировать этот заработок.

Согласно положениям этого законопроекта, предлагается исключить из примечания к статье 46 Закона положения, освобождающие от обязанности включения в декларации операций по обмену валюты.

Важно отметить, что в Украине PEP имеют пожизненный статус. Это означает, что должностные лица, депутаты и другие PEP подлежат усиленному финансовому мониторингу со стороны банков на протяжении всей жизни. Это требование было введено со стороны Национального банка.

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