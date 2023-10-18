При цьому спостерігається падіння ціни, якщо брати дані за вересень та жовтень.

Українським фермерам вдалося підвищити ціни на моркву завдяки помітному збільшенню попиту на цей овоч. Згідно з щоденним моніторингом, станом на 17 жовтня, ціни на моркву з початком осені в Україні зросли у середньому на 37% порівняно з літнім періодом. Такі дані можна спостерігати завдяки даним спеціалізованому сайту Мінфін.

При цьому спостерігається падіння ціни на моркву, якщо брати дані за вересень та жовтень. Зокрема, цінник на моркву опустився з 10,57 грн/кг до 7,85 грн/кг.

Багато господарств вирішили призупинити продажі високоякісної моркви та заклали основну частину свого урожаю на зберігання, у очікуванні підвищення цін на цей овоч. Господарства пропонують на ринку лише надлишки моркви, що призвело до деякого скорочення пропозиції цього коренеплоду на ринку та в магазинах.

Важливо відзначити, що, незважаючи на зміни в цінах, морква в Україні залишається дешевше на 52% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ринкові учасники не виключають, що підвищення цін може бути тимчасовим явищем. Їх думка полягає в тому, що подальше зростання цін може стимулювати фермерів до початку продажу моркви із сховищ, що в свою чергу призведе до збільшення пропозиції та зниження цін.

За прогнозами експертів і аграріїв, ціни на овочі та фрукти будуть поступово зростати на 5-10% щомісяця. Ціни на молочну продукцію також збільшаться на 3-5%. У зимовий період можна очікувати значного подорожчання курячих яєць, і ціни можуть сягнути 75 гривень за 10 штук.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.