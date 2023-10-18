При этом наблюдается падение цены, если брать данные за сентябрь и октябрь.

Украинским фермерам удалось поднять цены на морковь благодаря заметному увеличению спроса на этот овощ. Согласно ежедневному мониторингу, по состоянию на 17 октября, цены на морковь с началом осени в Украине выросли в среднем на 37% по сравнению с летнем периодом. Такие данные можно наблюдать благодаря данным специализированного сайта Минфина.

При этом наблюдается падение цены на морковь, если брать данные за сентябрь и октябрь. В частности, ценник моркови опустился с 10,57 грн/кг до 7,85 грн/кг.

Многие хозяйства решили приостановить продажи высококачественной моркови и заложили основную часть своего урожая на хранение, ожидая повышения цен на этот овощ. Хозяйства предлагают на рынке только излишки моркови, что привело к некоторому сокращению предложения этого корнеплода на рынке и в магазинах.

Важно отметить, что несмотря на изменения в ценах, морковь в Украине остается дешевле на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыночные участники не исключают, что повышение цен может являться временным явлением. Их мнение состоит в том, что дальнейший рост цен может стимулировать фермеров к началу продажи моркови из хранилищ, что в свою очередь приведет к увеличению предложения и снижению цен.

По прогнозам экспертов и аграриев, цены на овощи и фрукты будут постепенно расти на 5-10% ежемесячно. Цены на молочную продукцию также увеличатся на 3-5%. В зимний период можно ожидать значительного подорожания куриных яиц, и цены могут составить 75 гривен за 10 штук.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.