19 жовтня за новим церковним календарем згадують пророка Йоіла.
Сьогодні також вшановують пам'ять святого мученика Уара та семеро вчителів.
19 жовтня (1 листопада за юліанським календарем) - день пам'яті пророка Іоиля, святого мученика Уара та семи вчителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоанна.
У святого Уара вибачаються, у разі непоправного горя, йому моляться за самогубців і за померлих нехрещеним.
19 жовтня за старим стилем – день пам'яті святого апостола Хоми.
У народний день відомий під назвою Фомін день або Фома Хлібник, вважалося, що до цього часу на городах потрібно закінчити роботи, у селі жителі займалися господарськими заготовками на зиму.
Наші пращури 19 жовтня різали курей і готували різні страви з цим м'ясом.
Не можна робити 19 жовтня лаятись, адже будь-яка сварка сьогодні може закінчитися драмою.
Також залишати речі в ніч на 19 жовтня сушитися - наші пращури вірили, що в одяг може вселитися погань.
Заборонено сьогодні вбивати павуків, адже здавна вірили, що в них вселяються душі предків, що померли.
19 жовтня краще не тримати відчиненими двері та вікна щоб не впустити біду в будинок.
Сьогодні категорично не можна не відмовляти у допомозі та милостині - наші предки вважали, що через нужденних звертаються покійні родичі.
"Даси копійку - розбагатієш на рубль", - так говорили колись.
Джерело: Уніан .
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