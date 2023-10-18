19 жовтня за новим церковним календарем згадують пророка Йоіла.

Сьогодні також вшановують пам'ять святого мученика Уара та семеро вчителів.

19 жовтня (1 листопада за юліанським календарем) - день пам'яті пророка Іоиля, святого мученика Уара та семи вчителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоанна.

У святого Уара вибачаються, у разі непоправного горя, йому моляться за самогубців і за померлих нехрещеним.

19 жовтня за старим стилем – день пам'яті святого апостола Хоми.

У народний день відомий під назвою Фомін день або Фома Хлібник, вважалося, що до цього часу на городах потрібно закінчити роботи, у селі жителі займалися господарськими заготовками на зиму.

Наші пращури 19 жовтня різали курей і готували різні страви з цим м'ясом.

Не можна робити 19 жовтня лаятись, адже будь-яка сварка сьогодні може закінчитися драмою.

релігія, храм, віра, церква

Також залишати речі в ніч на 19 жовтня сушитися - наші пращури вірили, що в одяг може вселитися погань.

Заборонено сьогодні вбивати павуків, адже здавна вірили, що в них вселяються душі предків, що померли.

19 жовтня краще не тримати відчиненими двері та вікна щоб не впустити біду в будинок.

Сьогодні категорично не можна не відмовляти у допомозі та милостині - наші предки вважали, що через нужденних звертаються покійні родичі.

"Даси копійку - розбагатієш на рубль", - так говорили колись.

Джерело: Уніан .

Останні новини:

Україна перейшла на новий календар 1 вересня, що змінилося.

Як повідомляла Politeka, свято Покрови у 2023 році за новим календарем: українці висловили думку.

Також Politeka писала , сильні слова допоможуть уберегти ваш будинок від усього поганого: вимовляйте ці слова від щирого серця.