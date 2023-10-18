Церковне свято 19 жовтня за новим і старим церковним календарем, дізнайтеся про головні традиції та заборони дня.

19 жовтня за новим церковним календарем згадують пророка Йоіла.

Сьогодні також вшановують пам'ять святого мученика Уара та семеро вчителів.

19 жовтня (1 листопада за юліанським календарем) - день пам'яті пророка Іоиля, святого мученика Уара та семи вчителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоанна.

У святого Уара вибачаються, у разі непоправного горя, йому моляться за самогубців і за померлих нехрещеним.

19 жовтня за старим стилем – день пам'яті святого апостола Хоми.

У народний день відомий під назвою Фомін день або Фома Хлібник, вважалося, що до цього часу на городах потрібно закінчити роботи, у селі жителі займалися господарськими заготовками на зиму.

Наші пращури 19 жовтня різали курей і готували різні страви з цим м'ясом.

Не можна робити 19 жовтня лаятись, адже будь-яка сварка сьогодні може закінчитися драмою.

Також залишати речі в ніч на 19 жовтня сушитися - наші пращури вірили, що в одяг може вселитися погань.

Заборонено сьогодні вбивати павуків, адже здавна вірили, що в них вселяються душі предків, що померли.

19 жовтня краще не тримати відчиненими двері та вікна щоб не впустити біду в будинок.

Сьогодні категорично не можна не відмовляти у допомозі та милостині - наші предки вважали, що через нужденних звертаються покійні родичі.

"Даси копійку - розбагатієш на рубль", - так говорили колись.

Джерело: Уніан .

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