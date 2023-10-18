Церковный праздник 19 октября по новому и старому церковному календарю, узнайте о главных традициях и запретах дня.

19 октября по новому церковному календарю вспоминают пророка Иоиля.

Сегодня также чтят память святого мученика Уара и семь учителей.

19 октября (1 ноября по юлианскому календарю) - день памяти пророка Иоиля, святого мученика Уара и семи учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.

У святого Уара просят прощения, в случае непоправимого горя, ему молятся за самоубийц и за умерших некрещеным.

19 октября по старому стилю - день памяти святого апостола Фомы.

В народном день известне под названием Фомин день или Фома Хлебник, считалось, что к этому времени на огородах нужно закончить работы, в деревне жители занимались хозяйственными заготовками на зиму.

Наши предки 19 октября резали кур и готовили разные блюда с этим мясом.

Нельзя делать 19 октября ругаться, ведь любая ссора сегодня может закончиться драмой.

Также оставлять вещи в ночь на 19 октября сушиться - наши предки верили, что в одежду может вселиться нечисть.

Запрещено сегодня убивать пауков, ведь издавна верили, что в них вселяются души умерших предков.

19 октября лучше не держать открытыми двери и окна дабы не впустить беду в дом.

Сегодня категорически нельзя нельзя отказывать в помощи и милостыне - наши предки считали, что через нуждающихся обращаются покойный родственники.

"Дашь копейку - разбогатеешь на рубль", - так говорили когда-то.

Источник: Униан.

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