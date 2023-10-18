19 октября по новому церковному календарю вспоминают пророка Иоиля.
Сегодня также чтят память святого мученика Уара и семь учителей.
19 октября (1 ноября по юлианскому календарю) - день памяти пророка Иоиля, святого мученика Уара и семи учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.
У святого Уара просят прощения, в случае непоправимого горя, ему молятся за самоубийц и за умерших некрещеным.
19 октября по старому стилю - день памяти святого апостола Фомы.
В народном день известне под названием Фомин день или Фома Хлебник, считалось, что к этому времени на огородах нужно закончить работы, в деревне жители занимались хозяйственными заготовками на зиму.
Наши предки 19 октября резали кур и готовили разные блюда с этим мясом.
Нельзя делать 19 октября ругаться, ведь любая ссора сегодня может закончиться драмой.
Также оставлять вещи в ночь на 19 октября сушиться - наши предки верили, что в одежду может вселиться нечисть.
Запрещено сегодня убивать пауков, ведь издавна верили, что в них вселяются души умерших предков.
19 октября лучше не держать открытыми двери и окна дабы не впустить беду в дом.
Сегодня категорически нельзя нельзя отказывать в помощи и милостыне - наши предки считали, что через нуждающихся обращаются покойный родственники.
"Дашь копейку - разбогатеешь на рубль", - так говорили когда-то.
Источник: Униан.
Последние новости:
Украина перешла на новый календарь 1 сентября, что изменилось.
Как сообщала Politeka, праздник Покровы в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.