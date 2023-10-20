Деякі старі українські монети можуть приносити своїм власникам великі гроші, завдяки особливостям, які високо цінують колекціонери, готові витрачати тисячі гривень на їх придбання. Особливо це стосується монет в номіналі 25 копійок.
Наприклад, монету різновиду 5.1Даг 1992 року, за інформацією фахівців з ресурсу "Монети-ягідки," можна продати за 5000-7000 гривень.
Її можна впізнати за такими ознаками:
- середній зуб тризуба – округлий та товстий;
- хвостик букви Ї - знизу доторкнений до букви Н;
- гроно №2 – має форму тупокутного трикутника;
- гурт – гладкий, без жодних насічок.
Монета в 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ може бути продана за 3000-5000 гривень. Цей рідкісний вид монети отримав прізвисько "Англійський чекан." Монета виготовлена з помилкою через неправильне відображення рельєфу на її аверсі: в ній випуклий щит та втиснений тризуб. Ця помилка сталася під час розробки ескізів, коли художники невірно передали фон та тризуб.
Пуансони для виготовлення монет були виготовлені за цими ескізами у Великій Британії та доставлені до Луганського верстатобудівного заводу.
Нещодавно монету в 5 копійок 1992 року з України було продано на аукціоні за суму в 8 024 гривні. Під час торгів було укладено 44 ставки, що свідчить про значний інтерес колекціонерів до цієї монети.
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Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.
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