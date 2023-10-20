Монету різновиду 5.1Даг 1992 року, за інформацією фахівців, можна продати за 5000-7000 гривень

Деякі старі українські монети можуть приносити своїм власникам великі гроші, завдяки особливостям, які високо цінують колекціонери, готові витрачати тисячі гривень на їх придбання. Особливо це стосується монет в номіналі 25 копійок.

Наприклад, монету різновиду 5.1Даг 1992 року, за інформацією фахівців з ресурсу "Монети-ягідки," можна продати за 5000-7000 гривень.

Її можна впізнати за такими ознаками:

середній зуб тризуба – округлий та товстий;

хвостик букви Ї - знизу доторкнений до букви Н;

гроно №2 – має форму тупокутного трикутника;

гурт – гладкий, без жодних насічок.

Монета в 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ може бути продана за 3000-5000 гривень. Цей рідкісний вид монети отримав прізвисько "Англійський чекан." Монета виготовлена з помилкою через неправильне відображення рельєфу на її аверсі: в ній випуклий щит та втиснений тризуб. Ця помилка сталася під час розробки ескізів, коли художники невірно передали фон та тризуб.

Пуансони для виготовлення монет були виготовлені за цими ескізами у Великій Британії та доставлені до Луганського верстатобудівного заводу.

Нещодавно монету в 5 копійок 1992 року з України було продано на аукціоні за суму в 8 024 гривні. Під час торгів було укладено 44 ставки, що свідчить про значний інтерес колекціонерів до цієї монети.

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