Монету разновидности 5.1Даг 1992 года, по информации специалистов можно продать за 5000-7000 гривен

Некоторые старые украинские монеты могут приносить своим владельцам большие деньги благодаря особенностям, которые высоко ценят коллекционеры, готовы тратить тысячи гривен на их приобретение. Особенно это касается монет в номинале 25 копеек.

К примеру, монету разновидности 5.1Даг 1992 года, по информации специалистов по ресурсу "Монеты-ягодки," можно продать за 5000-7000 гривен.

Ее можно узнать по следующим признакам:

средний зуб трезубца – округлый и толстый;

хвостик буквы - снизу прикосновен к букве Н;

гроздь №2 – имеет форму тупоугольного треугольника;

группа – гладкая, без всяких насечек.

Монета в 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ может быть продана за 3000-5000 гривен. Этот редкий вид монеты получил прозвище "Английский чекан." Монета изготовлена ​​с ошибкой из-за неправильного отображения рельефа на ее аверсе: выпуклый щит и вдавленный трезубец. Это заблуждение произошло при разработке эскизов, когда художники неверно передали фон и трезубец.

Пуансоны для изготовления монет были изготовлены по этим эскизам в Великобритании и доставлены в Луганский станкостроительный завод.

Недавно монета в 5 копеек 1992 года из Украины была продана на аукционе за сумму в 8024 гривны. В ходе торгов было заключено 44 ставки, что свидетельствует о значительном интересе коллекционеров к этой монете.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.