Більшість українських пенсіонерів отримують невеликі пенсії, і лише 3% громадян насолоджуються максимальною пенсією, яка рівна десятикратній мінімальній пенсії.

Варто відзначити, що у випадку деяких порушень особам можуть зменшити пенсійні виплати на 20% або навіть на половину. Адвокати нагадали, що таке урізання пенсії законне та передбачене статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Можливі обмеження у виплаті пенсії виникають з наступних причин:

Виконання судових рішень, рішень та вироків суду, які стосуються майнових стягнень. Виконавчі написи, видані нотаріусами. інші рішення та постанови, які підлягають виконанню аналогічно до судових рішень.

Якщо пенсіонер є боржником і не вчасно виплатжує кредити, аліменти, штрафи за порушення правил дорожнього руху, або не компенсує завдані збитки іншим особам, то Пенсійний фонд має законне право зменшити суму пенсії до повного погашення боргу. Сума, яку можуть утримувати з пенсії, зазвичай становить 50% або 20% від її загальної суми, і це залежить від характеру боргу.

До 50% пенсії можуть бути утримані для виплати аліментів, компенсації збитків внаслідок розкрадання майна підприємств, установ і організацій, відшкодування збитків, завданих здоров'ю чи призвели до інвалідності, а також на покриття сум, які були переплачені заробітної плати у відповідності до закону.

Не більше ніж 20% можуть бути утримані з пенсії для інших видів стягнень. Про відкритті виконавчого провадження виконавець повинен сповістити як стягувача, так і боржника, надсилаючи постанову про відкриття виконавчого провадження рекомендованим листом.

Важливо відзначити, що також отримання пенсії та заробітку одночасно в Україні не заборонене, за винятком певних професій, де така комбінація не допускається. Переплату, що виникла, доведеться повернути. Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки та підвищення пенсії.

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