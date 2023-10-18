Большинство украинских пенсионеров получают небольшие пенсии, и только 3% граждан наслаждаются максимальной пенсией, равной десятикратной минимальной пенсии.

Стоит отметить, что в случае некоторых нарушений лицам могут снизить пенсионные выплаты на 20% или даже на половину. Адвокаты напомнили, что такое урезание пенсии законно и предусмотрено статьей 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Возможные ограничения по выплате пенсии возникают по следующим причинам:

Исполнение судебных решений, решений и приговоров суда, касающихся имущественных взысканий. Исполнительные надписи, изданные нотариусами. другие решения и постановления, подлежащие исполнению аналогично судебным решениям.

Если пенсионер является должником и не вовремя выплатит кредиты, алименты, штрафы за нарушение ПДД, или не компенсирует нанесенный ущерб другим лицам, то Пенсионный фонд имеет законное право уменьшить сумму пенсии до полного погашения долга. Сумма, которую могут удерживать с пенсии, обычно составляет 50% или 20% от общей суммы, и это зависит от характера долга.

До 50% пенсии могут быть удержаны для выплаты алиментов, компенсации убытков вследствие хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, возмещения ущерба, нанесенного здоровью или привели к инвалидности, а также на покрытие сумм, переплаченных заработной платой в соответствии с законом.

Не более 20% могут быть удержаны с пенсии для других видов взысканий. Об открытии исполнительного производства исполнитель должен известить как взыскателя, так и должника, направляя постановление об открытии исполнительного производства заказным письмом.

Важно отметить, что получение пенсии и заработка одновременно в Украине не запрещено, за исключением определенных профессий, где такая комбинация не допускается. Возникшую переплату придется вернуть. Если пенсионер работает, это влияет на его право на доплаты, надбавки и повышение пенсии.

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