Українцям оголосили список кандидатів на Національний відбір Євробачення, але не всім сподобався список претендентів.

Українцям оголосили нових кандидатів на посаду суддів на Національний відбір дитячого Євробачення-2023. Серед кандидатів опинилися FIЇNKA, LAUD, SKYLERR, Олексій Бондаренко, Влад Дарвін, Мирослава Салій, Юрій Ткач, Олена Тополя та Тоня Матвієнко.

"Обираємо склад Нацжурі на Дитяче Євробачення-2023! Приєднатися до опитування та віддати свій голос за одного із дев'яти кандидатів можна з 16 по 22 жовтня.

Взяти участь в опитуванні можуть усі охочі від 14 років. Для цього потрібно зайти в додаток Дію, у розділі «Послуги» вибрати «Опитування» та віддати свій голос за одного з кандидатів», – написано було у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Клас приємно бачити Фіїнку або Олену Тополя. Але Ткач у списку дивує",

"Як же добре звучить Олена Тополя! Нове ім'я Альоші дуже красиве!",

"Це та Фіїнка, яка одного разу на нацвідборі засвітилася, та ще й фальшивила жорстко",

"Як можна вибирати тих, хто навіть не був євробачений. Який Ткач? Ви що?",

"Яка Фіїнка? Ви що? Вона навіть не була на Євро, як можна вибирати людину, яка не перемогла в нац відборі і ще має досить молоду кар'єру?".

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