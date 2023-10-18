Украинцам объявили список кандидатов на Нацотбор Евровидения, но не всем понравился список претендентов.

Украинцам объявили новых кандидатов на пост судей на Нацотбор детского Евровидения-2023. Среди кандидатов оказались FIЇNKA, LAUD, SKYLERR, Алексей Бондаренко, Влад Дарвин, Мирослава Салий, Юрий Ткач, Елена Тополя и Тоня Матвиенко.

"Выбираем состав Нацжури на Детское Евровидение-2023! Присоединиться к опросу и отдать свой голос за одного из девяти кандидатов можно с 16 по 22 октября.

Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет. Для этого нужно зайти в приложение Дію, в разделе «Услуги» выбрать «Опрос» и отдать свой голос за одного из кандидатов", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс приятно видеть Фиинку или Елену Тополь. Но Ткач в списке удивляет",

"Как же хорошо звучит Елена Тополя! Новое имя Алеши очень красиво!",

"Это та Фиинка, которая однажды на нацотборе засветилась, да еще и фальшивила жестко",

"Как можно выбирать тех, кто даже не был евровиден. Какой Ткач? Вы что?",

"Какая Фиинка? Вы что? Она даже не была на Евро, как можно выбирать человека, не победившего в нац отборе и еще имеющего достаточно молодую карьеру?".

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