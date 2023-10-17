Починаючи з вересня, відпускні ціни на молочну сировину зросли майже на 20%.

На початку жовтня в Україні відзначився зріст цін на молочні продукти на рівні 2-3%. Ця динаміка стосується молока і сметани і вершкового масла. Таку динаміку можна спостерігати на спеціалізованому сайті Мінфін.

Зокрема, середня ціна на молоко "Простонаше" з 1% жиру складає 42,19 гривні за 900 мл, що свідчить про зростання вартості порівняно з вереснем, коли цей продукт продавався в середньому за 42,01 гривню. Торгова марка "Яготинське" молоко з 2,6% жиру подорожчало відчутніше, зі значення 38,57 гривні в вересні до 41,06 гривні за 900 мл у жовтні.

Сметана "Простонаше" з 20% жиру підвищилася в ціні від 46,29 до 46,91 гривні за 340 грамів. З іншого боку, сметана "Президент" з 15% жиру стала дещо доступнішою, знизивши свій цінник з 39,35 до 38,90 гривні за 350 грамів.

Вершкове масло "Селянське" з 72,5% жиру в середньому підвищило свою вартість до 68,47 гривні за 200 грамів - у вересні ціни були 67,50 гривні. Масло вершкове "Яготинське" з 73% жиру також піднялося в ціні в середньому, з 66,11 до 72,00 гривні за 200 грамів.

Варто зазначити, що підвищення ціни на ці молочні продукти обумовлене різними економічними чинниками. Ринкові оператори заявляють, що вони не мають передумов для дефіциту, а попит на ринку залишається стабільним. Проте зростання цін частково обумовлене сезонними коливаннями та іншими економічними факторами. Зокрема, це включає збільшення вартості енергоносіїв і пального, підвищення податків і інфляцію, а також збільшення витрат на сировину.

Тому варто очікувати подальшого зростання цін на молочні продукти.

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