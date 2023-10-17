Начиная с сентября отпускные цены на молочное сырье выросли почти на 20%.

В начале октября в Украине отметился рост цен на молочные продукты на уровне 2-3%. Эта динамика касается молока и сметаны и сливочного масла. Такую динамику можно наблюдать на специализированном сайте Минфина.

В частности, средняя цена на молоко "Простонаше" с 1% жира составляет 42,19 гривны за 900 мл, что свидетельствует о росте стоимости по сравнению с сентябрем, когда этот продукт продавался в среднем за 42,01 гривны. Торговая марка "Яготинское" молоко с 2,6% жира подорожало ощутимее, со значения 38,57 гривны в сентябре до 41,06 гривны за 900 мл в октябре.

Сметана "Простонаше" с 20% жира повысилась в цене от 46,29 до 46,91 гривны за 340 граммов. С другой стороны, сметана "Президент" с 15% жира стала несколько доступнее, снизив свой ценник с 39,35 до 38,90 гривны за 350 граммов.

Сливочное масло "Селянське" с 72,5% жира в среднем повысило свою стоимость до 68,47 гривны за 200 граммов - в сентябре цены были 67,50 гривны. Масло сливочное "Яготинское" с 73% жира также поднялось в цене в среднем с 66,11 до 72,00 гривны за 200 граммов.

Следует отметить, что повышение цены на эти молочные продукты обусловлено разными экономическими факторами. Рыночные операторы заявляют, что у них нет предпосылок для дефицита, а спрос на рынке остается стабильным. Однако рост цен частично обусловлен сезонными колебаниями и другими экономическими факторами. В частности, это включает в себя увеличение стоимости энергоносителей и горючего, повышение налогов и инфляцию, а также увеличение расходов на сырье.

Поэтому следует ожидать дальнейшего роста цен на молочные продукты.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.