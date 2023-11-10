Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чому ви просто не можете жити з іншою людиною, то дуже велика ймовірність, що він народився під знаком зодіаку, несумісним з вашим.

Можливо, це хімічна речовина; можливо, десь ці феромони просто протікають з пір і впливають на вас неправильним чином, і навпаки.

Або, можливо, це гормональне; це цілком може бути астрологічним.

Іншими словами, у вас може виникнути космічна неприязнь до деяких людей, і як би ви не намагалися ладнати, ця «річ» завжди вам заважатиме.

Овен (21 березня – 19 квітня): Рак, Козеріг, Терези.

Ймовірно, вам не вдасться досягти успіху, якщо ви спробуєте встановити справжній любовний зв'язок з Раком або Козерогом. Їхня енергія просто погано поєднується з вашим палким настроєм, і зрештою вони розчарують вас, якщо ви дасте їм надто велику довіру.

Телець (20 квітня - 20 травня): Лев, Водолій, Скорпіон.

Може здатися, що ви знаєте, що робите, коли справа доходить до романтичних відносин з іншими людьми, але якщо ви хочете позбавити себе від душевного та головного болю, уникайте тих, хто народився під знаками Лева та Водолія.

Близнюки (21 травня - 20 червня): Діва, Риби, Стрілець.

Вам вже досить складно прийняти рішення, тому спростимо для вас завдання: ви не сумісні ні з Дівою, ні з Рибами. Так воно і є.

І хоча ви думаєте, що зможете вирішити цю проблему зі Стрільцем, майте на увазі, що рідко щось залишається працездатним, коли ви намагаєтеся змусити це працювати між двома знаками.

Рак (21 червня – 22 липня): Овен, Терези, Козеріг.

Ви, мабуть, сильно закохуєтесь, чи не так? Причина, через яку це не триватиме довго, полягає в тому, що ви, швидше за все, закохуєтесь у тих, хто народився під знаком Овна чи Терезів. Навряд це станеться, якщо це так.

Якщо ви тяжієте до Козерога, ви відчуєте розчарування і будете готові втекти.

Лев (23 липня - 22 серпня): Телець, Скорпіон, Водолій.

Якщо ви любите боротьбу та гнів, то неодмінно спілкуйтеся з тими, хто народжений під знаком Тельця та Скорпіона. Це несумісні знаки зодіаку, що створюють рецепт катастрофи у стосунках.

Ви також можете бути занадто сильною особистістю для Водолія, що в кінцевому підсумку може здатися вам занадто ніжним.

Діва (23 серпня – 22 вересня): Близнюки, Стрілець, Риби.

За іронією долі, ваші найкращі друзі можуть бути тими, з ким ви найменше сумісні, і це Близнюки та Стрілець.

Вас приваблює їхня чарівність, але ви потай засуджуєте їх. І вгадай, що? Вони засуджують тебе у відповідь.

Терези (23 вересня – 22 жовтня): Рак, Козеріг, Овен.

Будучи певною мірою відкритою та товариською істотою, вас повністю відштовхне жорсткий і структурований спосіб життя як Рака, так і Козерога.

Ви балансуєте, і будь-хто, хто має надто багато вогню, може вас відштовхнути, тому вам краще уникати спілкування з Овном.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада): Лев, Водолій, Телець.

Ваша репутація випереджає вас, і ви відомі як люта людина, саме тому ви просто не можете терпіти Лева та Водолія. Вони діють на нерви, так воно і є.

Ви можете спробувати зблизитися з Тельцем, тому що захоплюватиметеся його силою, але, зрештою, Телець просто не сумісний з вами, як би ви не намагалися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня): Діва, Риби, Близнюки.

Ви, мабуть, думаєте, що маєте рацію у кожному своєму виборі, і це зведе вас з розуму, коли ви перебуваєте в присутності прискіпливої ​​Діви або «витають у хмарах» Риб. Вони зазнають вашого терпіння, і, зрештою, ви відмовитеся від обох.

Козеріг (22 грудня - 19 січня): Овен, Терези, Рак.

Скажімо так, козел, ти терпіти не можеш барана. Це означає, що Овен вас турбуватиме доти, доки ви більше не зможете його турбувати.

Водолій (20 січня - 18 лютого): Телець, Скорпіон, Лев.

Тепер це просто битва волі, і якщо ви коли-небудь захочете досягти свого, тоді з жахом тікайте від тих, хто народився під знаком Тельця чи Скорпіона.

Риби (19 лютого - 20 березня): Близнюки, Стрілець, Діва.

Якщо є якісь два знаки, думки яких ви просто не зможете зрозуміти, то це Близнюки та Стрілець, так що вам краще зупинитися, перш ніж почати.

Джерело: yourtango .

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