Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему вы просто не можете ладить с другим человеком, то очень велика вероятность, что он родился под знаком зодиака, несовместимым с вашим.

Возможно, это химическое вещество; возможно, где-то эти феромоны просто сочатся из пор и воздействуют на вас самым неправильным образом, и наоборот.

Или, возможно, это не гормональное; это вполне может быть астрологическим.

Другими словами, у вас может возникнуть космическая неприязнь к некоторым людям, и как бы вы ни старались ладить, эта «вещь» всегда будет вам мешать.

Овен (21 марта – 19 апреля): Рак, Козерог, Весы.

Вероятно, у вас не получится добиться успеха, если вы попытаетесь установить настоящую любовную связь с Раком или Козерогом. Их энергия просто плохо сочетается с вашим пылким настроем, и в конечном итоге они разочаруют вас, если вы окажете им слишком большое доверие.

Телец (20 апреля – 20 мая): Лев, Водолей, Скорпион.

Может показаться, что вы знаете, что делаете, когда дело доходит до романтических отношений с другими людьми, но если вы хотите избавить себя от душевной и головной боли, избегайте тех, кто родился под знаками Льва и Водолея.

Близнецы (21 мая – 20 июня): Дева, Рыбы, Стрелец.

Вам уже достаточно сложно принять решение, поэтому давайте упростим для вас задачу: вы не совместимы ни с Девой, ни с Рыбами. Так оно и есть.

И хотя вы думаете, что сможете решить эту проблему со Стрельцом, имейте в виду, что редко что-то остается работоспособным, когда вы пытаетесь заставить это работать между двумя вашими знаками.

Рак (21 июня – 22 июля): Овен, Весы, Козерог.

Вы, наверное, сильно влюбляетесь , не так ли? Причина, по которой это не продлится долго, заключается в том, что вы, скорее всего, влюбляетесь в тех, кто родился под знаком Овна или Весов. Вряд ли это произойдет, если это так.

Если вы тяготеете к Козерогу, вы почувствуете разочарование и будете готовы сбежать.

Лев (23 июля – 22 августа): Телец, Скорпион, Водолей.

Если вы любите борьбу и гнев, то непременно общайтесь с теми, кто рожден под знаком Тельца и Скорпиона. Это несовместимые знаки зодиака, которые создают рецепт катастрофы в отношениях.

Вы также можете быть слишком сильной личностью для Водолея, что в конечном итоге может показаться вам слишком «нежным» .

Дева (23 августа – 22 сентября): Близнецы, Стрелец, Рыбы.

По иронии судьбы, ваши лучшие друзья могут быть теми, с кем вы наименее совместимы, и это Близнецы и Стрелец.

Вас привлекает их обаяние, но вы втайне осуждаете их. И угадай что? Они осуждают тебя в ответ.

Весы (23 сентября – 22 октября): Рак, Козерог, Овен.

Будучи в некоторой степени открытым и общительным существом, вас полностью оттолкнет жесткий и структурированный образ жизни как Рака, так и Козерога.

Вы балансируете, и любой, у кого слишком много огня, может вас оттолкнуть, поэтому вам лучше избегать общения с Овном.

Скорпион (23 октября – 21 ноября): Лев, Водолей, Телец.

Ваша репутация опережает вас, и вы известны как свирепый человек, именно поэтому вы просто не можете терпеть Льва и Водолея. Они действуют вам на нервы, так оно и есть.

Вы можете попытаться сблизиться с Тельцом, потому что будете восхищаться его силой, но, в конце концов, Телец просто не совместим с вами, как бы вы ни старались.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): Дева, Рыбы, Близнецы.

Вы, вероятно, думаете, что правы в каждом своем выборе, и это сведет вас с ума, когда вы находитесь в присутствии придирчивой Девы или «витающих в облаках» Рыб. Они испытают ваше терпение, и, в конце концов, вы откажетесь от обоих.

Козерог (22 декабря – 19 января): Овен, Весы, Рак.

Скажем так, козел, ты терпеть не можешь барана. Это означает, что Овен будет вас беспокоить до тех пор, пока вы больше не сможете его беспокоить.

Водолей (20 января – 18 февраля): Телец, Скорпион, Лев.

Теперь это просто битва воли, и если вы когда-нибудь захотите добиться своего, тогда в ужасе бегите от тех, кто родился под знаком Тельца или Скорпиона.

Рыбы (19 февраля – 20 марта): Близнецы, Стрелец, Дева.

Если есть какие-то два знака , мысли которых вы просто не сможете понять , то это Близнецы и Стрелец, так что вам лучше остановиться, прежде чем начать.

Источник: yourtango.

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