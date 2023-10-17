Міністерство енергетики зробило важливе оголошення щодо графіків відключення електроенергії. За повідомленням Міністерства енергетики на їх офіційній сторінці у Facebook, енергоспоживання країни задовольняється поточним обсягом електрогенерації.

Зокрема Міністерство енергетики оголосило, що наразі не планує використовувати графіки відключення електроенергії. На веб-сайтах енергетичних компаній були оприлюднені графіки відключень, проте їх застосування не передбачається до початку атак російської федерації на критичну інфраструктуру.

Під час посилення морозів очікується збільшення споживання електроенергії, що також може призвести до відключень світла.

Тобто на сьогоднішній день жодна з областей України не має встановлених обмежень у споживанні електроенергії. Графіки відключень були розроблені і опубліковані на випадок, якщо енергетична інфраструктура стане жертвою ворожих атак російської федерації. Графіки застосовуватимуть лише в тому разі, якщо буде така потреба через обстріли чи через обмежену генерацію, яка не зможе покрити потреби струму.

Варто відзначити, що більшість енергетичних компаній опублікували ці графіки до 1 жовтня. Нещодавно ДТЕК також опублікував свої графіки для Києва, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей, що викликало певну стурбованість щодо можливості їх застосування. Наприклад, у Київській області графік має такий вигляд: дві години без електроенергії, чотири години можливих відключень та дві години з електроенергією.

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