В Минэнерго рассказали, будут ли отключать электроэнергию украинцам по графику.

Министерство энергетики сделало важное объявление о графиках отключения электроэнергии. По сообщению Министерства энергетики на их официальной странице в Facebook , энергопотребление страны удовлетворяется текущим объемом электрогенерации.

В частности, Министерство энергетики объявило, что пока не планирует использовать графики отключения электроэнергии. На сайтах энергетических компаний были обнародованы графики отключений, однако их применение не предполагается до начала атак российской федерации на критическую инфраструктуру.

При усилении морозов ожидается увеличение потребления электроэнергии, что тоже может привести к отключениям света.

То есть, на сегодняшний день ни одна из областей Украины не имеет установленных ограничений в потреблении электроэнергии. Графики отключений были разработаны и опубликованы в случае, если энергетическая инфраструктура станет жертвой вражеских атак российской федерации. Графики будут применяться только в том случае, если будет такая потребность из-за обстрелов или ограниченной генерации, которая не сможет покрыть потребности тока.

Следует отметить, что большинство энергетических компаний опубликовали эти графики до 1 октября. Недавно ДТЭК также опубликовал свои графики для Киева, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей, что вызвало озабоченность по поводу возможности их применения. Например, в Киевской области график выглядит так: два часа без электроэнергии, четыре часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.

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