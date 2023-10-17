В кожної людини є свої сильні якості і дізнатися про них можна, подивившись на його дату народження.

Таролог назвала на своїй сторінці в Інстаграм три сильні якості людини, орієнтуючись на дату народження, пише Politeka.net.

Три сильні якості людей, народжених 1, 10, 19, 28 – сила волі, енергійність, амбітність.

Для тих, хто народився 2, 11, 20 29 – це доброзичливість, готовність допомогти, справедливість.

Таролог також розповіла, що сильні якості людей, народжених 3, 12, 21, 30 – почуття гумору, активність, інтелектуальність.

Сильні якості тих, хто народжений 4, 13, 22, 31 – відповідальність, вимогливість, працьовитість.

А от у тих, хто народився 5, 14, 23 це винахідливість, легкість, оптимізм.

Для тих, хто народився 6, 15, 24 числа найсильніші якості – гарний смак, надійність і відданість.

Творчість, інтуїція і аналітичний розумі – це сильні якості людей, народжених 7, 16 і 25 числа.

Народжені 8, 17, 26 числа можуть похвалитися знанням законів, цілеспрямованістю. Також у таких людей є бажання бути поміченими.

Числа народження 9, 18 і 27 подарували таким людям співчуття, самостійність і чесність.

Коментуючи, підписники таролога зазначають, що знайшли співпадіння з рисами характеру свого або рідних і друзів.

«Це точно, так і є!»,

«2 вірно, 26 точно»,

«О, я 10, так і є!»,

«14 і 17 прямо в точку!», - пишуть у коментарях на сторінці таролога.

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