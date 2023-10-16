Здійсніть ревізію своїх сховищ, оскільки там можуть бути цінні предмети, які цікавлять колекціонерів.

Багато предметів, виготовлених під час існування СРСР, зазвичай розглядаються як непотріб. Але деякі з них на сьогоднішній день можуть коштувати значну суму грошей. Більше можна заробити на антикварних речах. Проведіть ревізію своїх сховищ, оскільки там можуть бути цінні предмети, які цікавлять колекціонерів. Окрему увагу приділіть меблям.

Виходячи з оголошень на OLX, антикварні меблі можна продати за кругленьку суму.

Так, в Україні продається антикварний буфет за 20 тисяч гривень. Автор оголошення наголошує, що антикварний буфет потребує реставрації. Його було зроблено в кінці 19 століття, а верхня частина антикварного буфета знімається.

Також на сайті можна знайти антикварний сервіровочний столик, який продають за 18300 гривень. В описі сказано, що ніжки сервіровочного столику на мідних кріпленнях. Ручка теж мідна. Сам столик зроблений з дерева та міцного скла. Автор припускає, що сервіровочний столик було зроблено на прикінці 18 століття чи початку 19-ого. Продавець уточнив, що столик потребує невеликої реставрації та продається в зв'язку з переїздом.

До того ж продають антикварний креденс (буфет для посаду - прим. ред.) за 12 тисяч. Автор уточнив, що буфет було зроблено в Австрії. Судячи з фото меблі зроблені з дерева та мають мідні ручки.

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